25 Nisan 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Fiorentina 1-1 Juventus (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Juventus Fiorentina'ya takıldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 25.04.2021

İtalya Serie A'nın 33. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

İtalya Serie A'nın 33. hafta karşılaşmasında ile kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle bitti.

Fiorentina'nın golünü 29. dakikada penaltıdan kaydederken, Juventus'un golü ise 46. dakikada 'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Fiorentina 34 puana yükselirken, Juventus ise şampiyonluk yolunda kritik puan kaybı yaşayarak 66 puana ulaştı.

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