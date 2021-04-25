25 Nisan 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Inter - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Fiorentina - Juventus maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Giriş Tarihi: 25.04.2021

İtalya Serie A'nın 33. haftasında Inter ile ile 'in formasını giydiği karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Inter - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Inter ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Inter - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FIORENTİNA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Inter - Hellas Verona maçı 25 Nisan Pazar günü saat 16:00'da 'te canlı yayınlanacak.

Fiorentina - Juventus maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

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