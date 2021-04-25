İtalya Serie A'nın 33. haftasında Inter ile Koray Günter ile Mert Çetin'in formasını giydiği Hellas Verona karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Inter - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Inter ile Hellas Verona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Inter - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FIORENTİNA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Inter - Hellas Verona maçı 25 Nisan Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ