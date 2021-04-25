25 Nisan 2021, Pazar
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Fiorentina - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A
İtalya Serie A'nın 33. haftasında Fiorentina ile Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fiorentina - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Fiorentina ile Juventus kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fiorentina - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FIORENTINA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fiorentina - Juventus maçı 25 Nisan Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.
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