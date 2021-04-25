25 Nisan 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika transfer haberi: Hakan Çalhanoğlu için dünya devi devrede!

Hakan Çalhanoğlu için dünya devi devrede!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 Giriş Tarihi: 25.04.2021

Milli takımın ve 'ın yıldız oyuncusu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonu Milan'la sözleşmesi sona erecek 27 yaşındaki oyuncu için bomba bir iddia ortaya atıldı. basınında çıkan haberlere göre, Hakan için dev kulüpler sıraya girdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'ın milli yıldızı için transfer piyasasını karıştıracak bir iddia gündeme geldi. kulübü ile henüz yeni kontrat imzalamayan Hakan'ı, 'in istediği ifade edildi.

devinin yöneticilerinin Hakan'ın form durumuyla yakından ilgilendiği ve sezon sonunda kendisine bir sözleşme önerebileceği kaydedildi.

SADECE REAL DEĞİL

Öte yandan Hakan'a ve 'un da ilgisinin olduğu biliniyor.

Hakan Çalhanoğlu bu sezon toplam 37 maça çıkarken 8 gol, 11 asistlik performans sergiledi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Enes Ünal Getafe'yi sırtlıyor! Son 7 maçta 4 gol Enes Ünal Getafe'yi sırtlıyor! Son 7 maçta 4 gol
Tolgay attı Udinese kazandı! Tolgay attı Udinese kazandı!
Athletic Bilbao - Atletico Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Athletic Bilbao - Atletico Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör