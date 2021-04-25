25 Nisan 2021, Pazar
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SADECE REAL DEĞİL
Son dakika transfer haberi: Hakan Çalhanoğlu için dünya devi devrede!
Milli takımın ve Milan'ın yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonu Milan'la sözleşmesi sona erecek 27 yaşındaki oyuncu için bomba bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basınında çıkan haberlere göre, Hakan için dev kulüpler sıraya girdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Milan'ın milli yıldızı Hakan Çalhanoğlu için Avrupa transfer piyasasını karıştıracak bir iddia gündeme geldi. İtalyan kulübü ile henüz yeni kontrat imzalamayan Hakan'ı, Real Madrid'in istediği ifade edildi.
İspanyol devinin yöneticilerinin Hakan'ın form durumuyla yakından ilgilendiği ve sezon sonunda kendisine bir sözleşme önerebileceği kaydedildi.
SADECE REAL DEĞİL
Öte yandan Hakan'a Paris Saint Germain ve Juventus'un da ilgisinin olduğu biliniyor.
Hakan Çalhanoğlu bu sezon toplam 37 maça çıkarken 8 gol, 11 asistlik performans sergiledi.
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