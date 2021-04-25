İngiltere Lig Kupası'nın sahibi belli oldu! Manchester City 1-0 Tottenham (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İngiltere Lig Kupası finalinde Manchester City ile Tottenham kozlarını paylaştı. Mücadele 1-0 Manchester temsilcisinin üstünlüğüyle sonuçlandı ve kupayı müzesine götürdü.

İngiltere Lig Kupası finalinde Manchester City ile Tottenham karşı karşıya geldi. Mücadeleyi M. City 1-0 kazandı.

Manchester'a galibiyeti getiren golü 82. dakikada Aymeric Laporte kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Manchester City kupayı müzesine götürürken, Tottenham ise 2. oldu.

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