25 Nisan 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

İngiltere Lig Kupası'nın sahibi belli oldu! Manchester City 1-0 Tottenham (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İngiltere Lig Kupası'nın sahibi belli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 25.04.2021

finalinde ile kozlarını paylaştı. Mücadele 1-0 Manchester temsilcisinin üstünlüğüyle sonuçlandı ve kupayı müzesine götürdü.

finalinde ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi M. City 1-0 kazandı.

Manchester'a galibiyeti getiren golü 82. dakikada kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Manchester City kupayı müzesine götürürken, Tottenham ise 2. oldu.

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