25 Nisan 2021, Pazar
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İngiltere Lig Kupası'nın sahibi belli oldu! Manchester City 1-0 Tottenham (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Lig Kupası finalinde Manchester City ile Tottenham kozlarını paylaştı. Mücadele 1-0 Manchester temsilcisinin üstünlüğüyle sonuçlandı ve kupayı müzesine götürdü.
İngiltere Lig Kupası finalinde Manchester City ile Tottenham karşı karşıya geldi. Mücadeleyi M. City 1-0 kazandı.
Manchester'a galibiyeti getiren golü 82. dakikada Aymeric Laporte kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Manchester City kupayı müzesine götürürken, Tottenham ise 2. oldu.
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