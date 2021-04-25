İspanya La Liga'nın 32. haftasında Villarreal ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Villarreal - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Villarreal ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Villarreal - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VILLARREAL - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Villarreal - Barcelona maçı 25 Nisan Pazar günü saat 17:15 Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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