18 Nisan 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Milan 2 - 1 Genoa (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Milan evinde hata yapmadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 Giriş Tarihi: 18.04.2021

İtalya 'da evinde ile karşı karşıya geldi. Lider Inter'in takibinde zirve yarışını sürdüren ekibi, sahasında hata yapmadı ve 2-1 kazanarak 3 puanı almayı başardı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'nin () 31. haftasında , konuk ettiği 'yı 2-1 yendi.

kentindeki 'nda oynanan müsabakada, zirve mücadelesi veren Milan ile orta sıralardaki Genoa kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım, 'in 13. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Genoa, rakibine 37. dakikada 'nun golüyle karşılık verdi ve müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın 68. dakikasında Genoalı oyuncu 'nın kendi kalesine attığı golle Milan, skoru 2-1'e getirip, maçta yeniden üstünlüğü yakaladı.

Müsabakada başka gol olmayınca, kırmızı-siyahlılar Genoa'yı 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Milan kadrosundaki milli futbolcu , karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 88 dakika forma giydi ve daha sonra yerini 'e bıraktı.

Bu sonuçla ligde 2. sırada bulunan Milan, puanını 66'ya yükseltti ve henüz bu haftaki maçını oynamamış olan lider Inter ile farkı 8'e düşürdü.

Puan tablosunda 32 puanla 14. basamakta yer alan Genoa ise bu sezonki 13. yenilgisini Milan'dan aldı.

Serie A'da bu akşam lider Inter, ile deplasmanda mücadele edecek.

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