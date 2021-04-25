Son dakika spor haberi: Tolgay attı Udinese kazandı!

İtalya Serie A'da 33. hafta karşılaşmasında Udinese, deplasmanda Benevento'yu 4-2'lik skorla geçti. Ülkemizde Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Tolgay Arslan bir gol kaydetti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi

Serie A'nın 33. haftasında Benevento ile Udinese kozlarını paylaştı.

Udinese mücadeleden 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Konuk ekibin gollerini 4. dakikada Nahuel Molina, 31. dakikada Tolgay Arslan, 49. dakikada Stryger Larsen ve 73. dakikada Jayden Jezairo Braaf kaydetti. Benevento'nun golleri ise 34. dakikada penaltıdan Benito Viola ve 83. dakikada Gianluca Lapadula'dan geldi.

TOLGAY İTALYA'DAKİ 3. GOLÜNÜ ATTI

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Udinese'ye giden Tolgay Arslan, bu sezon çıktığı 27. lig maçında 3. kez gol sevinci yaşadı.

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