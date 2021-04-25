25 Nisan 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Tolgay attı Udinese kazandı!

Tolgay attı Udinese kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 25.04.2021

İtalya Serie A'da 33. hafta karşılaşmasında , deplasmanda 'yu 4-2'lik skorla geçti. Ülkemizde ve formaları giyen Tolgay Arslan bir gol kaydetti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi

Serie A'nın 33. haftasında ile kozlarını paylaştı.

Udinese mücadeleden 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Konuk ekibin gollerini 4. dakikada , 31. dakikada Tolgay Arslan, 49. dakikada Stryger Larsen ve 73. dakikada kaydetti. Benevento'nun golleri ise 34. dakikada penaltıdan ve 83. dakikada Gianluca Lapadula'dan geldi.

TOLGAY İTALYA'DAKİ 3. GOLÜNÜ ATTI

Sezon başında 'den ayrılarak Udinese'ye giden Tolgay Arslan, bu sezon çıktığı 27. lig maçında 3. kez gol sevinci yaşadı.

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