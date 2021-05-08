İspanya La Liga'nın 35. haftasında Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 35. hafta karşılaşmasında Barcelona ile Atletico Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BARCELONA - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Barcelona - Atletico Madrid maçı 8 Mayıs Cumartesi günü saat 17:15'te Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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