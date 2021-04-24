24 Nisan 2021, Cumartesi
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Wolfsburg 0-2 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında Borussia Dortmund deplasmanda Wolfsburg ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-siyahlılar 2-0 kazandı ve Şampiyonlar Ligi şansını sürdürdü.
Almanya Bundesliga'nın 31. hafta karşılamasında Wolfsburg ile Borussia Dortmund kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı.
B. Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 12. ve 68. dakikalarda Erling Haaland kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Borussia Dortmund puanını 55'e yükseltti. Wolfsburg ise 57 puanda kaldı.
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