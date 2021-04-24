24 Nisan 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Wolfsburg 0-2 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU-ÖZET)

B. Dortmund Devler Ligi umudunu sürdürdü!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 Giriş Tarihi: 24.04.2021

'nın 31. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-siyahlılar 2-0 kazandı ve şansını sürdürdü.

'nın 31. hafta karşılamasında ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı.

B. Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 12. ve 68. dakikalarda kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Borussia Dortmund puanını 55'e yükseltti. Wolfsburg ise 57 puanda kaldı.

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