UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den flaş sözler! "Beni hafife aldılar"

"O TEPKİYİ GÖRMEK DUYGUSALDI"

Avrupa'da ve tüm dünyada verilen tepkiyi görmek duygusaldı. Her şey satılık mı, tarihi yok etmek bu kadar kolay mı, futbol böyle feda edilebilir mi gibi sorular soruyorduk. Edemezsiniz! Gelecekte futbolu bizden çalmak isteyenlerin iki kez düşünmesi gerekiyor. Beni muhtemelen hafife aldılar, gelecekte tekrar hafife alamazlar.