İtalya Serie A'da 30. hafta maçında Juventus evinde Genoa'yı 3-1 mağlup etti. Torino ekibine galibiyeti getiren goller Kulusevkski, Morata ve McKennie'den geldi.

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Juventus ile Genoa kozlarını paylaştı. Allianz Stadı'nda oynanan mücadeleyi 3-1 kazanan Juventus 3 puanın sahibi oldu. Torino ekibine galibiyeti getiren goller Kulusevkski, Morata ve McKennie'den geldi. Genoa'nın tek golünü Scamacca attı.

Genoa ile oynadığı son dört Serie A maçını kazanan Juventus, 2008'den bu yana ilk kez dört maçlık seri yakaladı. Öte yandan Serie A'da 6 maçtır kalesini gole kapatamayan Juventus, Temmuz 2020'deki yedi maçlık süreçten bu yana en uzun serisini yaşıyor.

Bu sonucun ardından evinde oynadığı 16 maçta 12. galibiyetini alan Juventus, 74 puanlı lider Inter'in 12 puan gerisinde 62 puanla "mucize" beklentisini sürdürdü. Son 9 maçta 1 galibiyeti olan Genoa ise 32 puanla 13. sırada yer aldı.

Serie A'nın 31. haftasında Juventus deplasmanda Atalanta ile kritik maçta karşılaşacakken, Genoa ise Milan deplasmanına gidecek.

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