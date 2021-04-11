11 Nisan 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus 3-1 Genoa (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Juventus 3 puanı 3 golle aldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 Giriş Tarihi: 11.04.2021

İtalya 'da 30. hafta maçında  evinde 'yı 3-1 mağlup etti.  ekibine galibiyeti getiren goller Kulusevkski,  ve 'den geldi.

İtalya 'da heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında ile kozlarını paylaştı. 'nda oynanan mücadeleyi 3-1 kazanan Juventus 3 puanın sahibi oldu. ekibine galibiyeti getiren goller Kulusevkski, ve 'den geldi. Genoa'nın tek golünü attı.

Genoa ile oynadığı son dört Serie A maçını kazanan Juventus, 2008'den bu yana ilk kez dört maçlık seri yakaladı. Öte yandan Serie A'da 6 maçtır kalesini gole kapatamayan Juventus, 'deki yedi maçlık süreçten bu yana en uzun serisini yaşıyor.

Bu sonucun ardından evinde oynadığı 16 maçta 12. galibiyetini alan Juventus, 74 puanlı lider Inter'in 12 puan gerisinde 62 puanla "mucize" beklentisini sürdürdü. Son 9 maçta 1 galibiyeti olan Genoa ise 32 puanla 13. sırada yer aldı.

Serie A'nın 31. haftasında Juventus deplasmanda ile kritik maçta karşılaşacakken, Genoa ise deplasmanına gidecek.

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