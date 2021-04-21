21 Nisan 2021, Çarşamba
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Borussia Dortmund - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga
Almanya Bundesliga 30. haftasında Borussia Dortmund ile Union Berlin karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Borussia Dortmund - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Borussia Dortmund ile Union Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Borussia Dortmund - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BORUSSIA DORTMUND - UNION BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Borussia Dortmund - Union Berlin maçı 21 Nisan Çarşamba günü saat 21:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.
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