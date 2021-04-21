21 Nisan 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Borussia Dortmund - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

B. Dortmund - Union Berlin maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 Giriş Tarihi: 21.04.2021

30. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BORUSSIA DORTMUND - UNION BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund - Union Berlin maçı 21 Nisan Çarşamba günü saat 21:30'da 'de canlı yayınlanacak.

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