Son dakika: UEFA'dan Avrupa Şampiyonası'nda şehir değişikliği kararı!

Tüm dünyanın merakla beklediği Euro 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) öncesinde son dakika gelişmesi yaşandı. UEFA, şehir değişikliği yaparak, Bilbao ve Dublin şehirleri yerine Sevilla ve St. Petersburg'un ev sahipliği yapacağını açıkladı.

UEFA Başkan Yardımcısı Zbigniew Boniek, UEFA toplantısının ardından yaptığı açıklamada kararı duyurdu. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Bilbao ve Dublin şehirleri yerine Sevilla ve St. Petersburg'un ev sahipliği yapacağını açıkladı. Bavyera Eyaleti Hükümeti ise Münih için UEFA'ya en az 14.500 seyirci alma garantisi verdi ve böylece EURO 2020'de Münih'in ev sahipliği de kesinleşti.

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