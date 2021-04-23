23 Nisan 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika: UEFA'dan Avrupa Şampiyonası'nda şehir değişikliği kararı!

UEFA'dan Avrupa Şampiyonası'nda şehir değişikliği kararı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.04.2021

Tüm dünyanın merakla beklediği (Avrupa Futbol Şampiyonası) öncesinde son dakika gelişmesi yaşandı. , şehir değişikliği yaparak, ve şehirleri yerine ve St. Petersburg'un ev sahipliği yapacağını açıkladı.

Başkan Yardımcısı Zbigniew Boniek, UEFA toplantısının ardından yaptığı açıklamada kararı duyurdu. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ve şehirleri yerine ve St. Petersburg'un ev sahipliği yapacağını açıkladı. ise Münih için UEFA'ya en az 14.500 seyirci alma garantisi verdi ve böylece 'de Münih'in ev sahipliği de kesinleşti.

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