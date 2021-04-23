23 Nisan 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
Son dakika: UEFA'dan Avrupa Şampiyonası'nda şehir değişikliği kararı!
Tüm dünyanın merakla beklediği Euro 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) öncesinde son dakika gelişmesi yaşandı. UEFA, şehir değişikliği yaparak, Bilbao ve Dublin şehirleri yerine Sevilla ve St. Petersburg'un ev sahipliği yapacağını açıkladı.
UEFA Başkan Yardımcısı Zbigniew Boniek, UEFA toplantısının ardından yaptığı açıklamada kararı duyurdu. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Bilbao ve Dublin şehirleri yerine Sevilla ve St. Petersburg'un ev sahipliği yapacağını açıkladı. Bavyera Eyaleti Hükümeti ise Münih için UEFA'ya en az 14.500 seyirci alma garantisi verdi ve böylece EURO 2020'de Münih'in ev sahipliği de kesinleşti.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Gençlerbirliği - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Gs maçı)
- Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Son dakika haberleri: 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Cuma namazına gidilebilecek mi? İçişleri Bakanlığı cuma namazı kararını açıkladı!
- Derbi heyecanı! Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm izle! (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölümde neler yaşandı?
- Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig