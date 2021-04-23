UEFA'dan Real Madrid ve Juventus'a yaptırım!

UEFA, Avrupa Süper Ligi'ne katılan ve sonrasında çekilme kararı alan kulüplere yaptırım uygulanmayacağını açıkladı. Real Madrid ve Juventus ise bu yaptırımlardan muaf değil. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi

Dünya futbolunda Avrupa Süper Ligi hayata geçmese de yankıları sürmeye devam ediyor.

Kurucu takımlar arasında yer alan 6 Premier Lig ekibi, İtalyan kulüpleri ve Atletico Madrid ligden çekildi. Çoğu kulüp için yaptırım kararı almayan UEFA'da aynı durum Real Madrid ve Juventus için aynı değil.

AS'ın haberine göre Real Madrid ve Juventus, UEFA tarafından yaptırıma çarpıtılabilir. Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde mücadele eden Real Madrid'in halihazırda turnuvadan men edilmesi yasal olarak mümkün gözükmüyor. Fakat UEFA, gelecek sezon Eflatun-Beyazlı takımı Devler Ligi'ne almayabilir. UEFA içerisinde Real Madrid hakkında görüş ayrılıkları var. Bir kısım İspanyol ekibinin ceza alması gerektiğini düşünse de aynı fikirde olmayanlar da var.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ