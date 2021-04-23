23 Nisan 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: UEFA'dan Real Madrid ve Juventus'a yaptırım!

UEFA'dan Real Madrid ve Juventus'a yaptırım!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.04.2021

, 'ne katılan ve sonrasında çekilme kararı alan kulüplere yaptırım uygulanmayacağını açıkladı. ve ise bu yaptırımlardan muaf değil. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi

Dünya futbolunda hayata geçmese de yankıları sürmeye devam ediyor.

Kurucu takımlar arasında yer alan 6 ekibi, kulüpleri ve ligden çekildi. Çoğu kulüp için yaptırım kararı almayan 'da aynı durum ve için aynı değil.

'ın haberine göre Real Madrid ve Juventus, UEFA tarafından yaptırıma çarpıtılabilir. 'nde yarı finalde mücadele eden Real Madrid'in halihazırda turnuvadan men edilmesi yasal olarak mümkün gözükmüyor. Fakat UEFA, gelecek sezon Eflatun-Beyazlı takımı 'ne almayabilir. UEFA içerisinde Real Madrid hakkında görüş ayrılıkları var. Bir kısım ekibinin ceza alması gerektiğini düşünse de aynı fikirde olmayanlar da var.

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