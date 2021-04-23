23 Nisan 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Lille Teknik Direktörü Galtier'den Avrupa Süper Ligi'ne sert tepki!

Galtier'den Avrupa Süper Ligi'ne sert tepki!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.04.2021

ekiplerinden 'in teknik direktörlüğünü yapan , Avrupa Süper Ligi'ne sert bir şekilde tepki gösterdi. Deneyimli teknik adam, "Spordan önce paraya öncelik verilmemeli" ifadelerini kullandı.

Galtier, ligin 34. haftasında pazar günü ile oynayacakları maç öncesi düzenlediği basın toplantısında, Avrupa Süper Ligi'ne tepki gösterdi.

"Spor kazançlı çıktı." diyen Galtier, reformlara karşı olunmaması gerektiğini belirterek, "Ancak reformlar bazı kişilerle değil çalışma gruplarıyla yapılmalıdır. Sporu ve değerlerini unutmamak gerekiyor. Spordan önce paraya öncelik verilmemeli ancak yaşanan bu oldu. 2-3 gün sürdü." diye konuştu.

Galtier, spor organizasyonlarına hak ederek katılmak gerektiğini vurguladı.

"Organizasyonların finansmanına ilişkin yeni fikirlerimiz olabilir ve sorunlara çözüm bulabiliriz ama spora ve değerlerine öncelik verilmeli. Bu anlamda, taraftarların tepkisi vardı. Avrupa'da Amerikan sporunun modelinin kabul edebileceğimizden emin değilim." ifadelerini kullanan Galtier, ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'nın ve Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp'un Avrupa Süper Ligi'ne karşı güçlü ve doğru duruş sergilediklerini kaydetti.

Uluç'tan Avrupa Süper Ligi yorumu! haberin devamı

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