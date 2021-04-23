Lille Teknik Direktörü Galtier'den Avrupa Süper Ligi'ne sert tepki!
Ligue 1 ekiplerinden Lille'in teknik direktörlüğünü yapan Christophe Galtier, Avrupa Süper Ligi'ne sert bir şekilde tepki gösterdi. Deneyimli teknik adam, "Spordan önce paraya öncelik verilmemeli" ifadelerini kullandı.
Galtier, ligin 34. haftasında pazar günü Olympique Lyon ile oynayacakları maç öncesi düzenlediği basın toplantısında, Avrupa Süper Ligi'ne tepki gösterdi.
"Spor kazançlı çıktı." diyen Galtier, reformlara karşı olunmaması gerektiğini belirterek, "Ancak reformlar bazı kişilerle değil çalışma gruplarıyla yapılmalıdır. Sporu ve değerlerini unutmamak gerekiyor. Spordan önce paraya öncelik verilmemeli ancak yaşanan bu oldu. 2-3 gün sürdü." diye konuştu.
Galtier, spor organizasyonlarına hak ederek katılmak gerektiğini vurguladı.
"Organizasyonların finansmanına ilişkin yeni fikirlerimiz olabilir ve sorunlara çözüm bulabiliriz ama spora ve değerlerine öncelik verilmeli. Bu anlamda, taraftarların tepkisi vardı. Avrupa'da Amerikan sporunun modelinin kabul edebileceğimizden emin değilim." ifadelerini kullanan Galtier, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'nın ve Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp'un Avrupa Süper Ligi'ne karşı güçlü ve doğru duruş sergilediklerini kaydetti.
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