22 Nisan 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: UEFA EURO 2020 için İstanbul'u merkez belirledi!

UEFA EURO 2020 için İstanbul'u merkez belirledi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.04.2021

, 11 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan hakemlerinin hazırlık ve kamp merkezi olarak 'u belirledi. 'ın da aralarında bulunduğu 18 hakem ve ekipleri, turnuva boyunca maçlara İstanbul'dan gidip gelecek. | Son dakika spor haberi

Uluslararası organizasyonlar ve etkinliklerde ve 'ye büyük güven duyan , 11 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2020 hakemlerinin hazırlık ve kamp merkezi olarak 'u seçti. UEFA tarafından görevlendirilen ve hakemi 'ın da aralarında bulunduğu 18 hakem ve ekipleri, şampiyona boyunca İstanbul'da konaklayacak ve tüm hazırlıklarını, eğitimlerini ve antrenmanlarını kamp merkezi olarak seçtikleri İstanbul'da gerçekleştirecek.

Hakemler ilk olarak seçilen ile birlikte 10-13 Mayıs 2021 tarihlerinde ön hazırlık kampı için İstanbul'a gelecek. Kamp boyunca VAR eğitimleri için tesislerinde bulunan ve 'nın en gözde merkezleri arasında yer alan kullanılacak.

başlamadan önce hakemler finaller için 7 Haziran 2021'de İstanbul'a gelerek kampa girecek ve yaklaşık 1 ay boyunca çalışmalarını ve hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek. Bu süre zarfında hakemler Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde oynanacak EURO 2020 müsabakalarına 'ndan seyahatlerini gerçekleştirecek, maçlara buradan gidip gelecek.
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