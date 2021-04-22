22 Nisan 2021, Perşembe
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Hakemler ilk olarak seçilen Video Yardımcı Hakemler ile birlikte 10-13 Mayıs 2021 tarihlerinde ön hazırlık kampı için İstanbul'a gelecek. Kamp boyunca VAR eğitimleri için TFF Riva Hasan Doğan tesislerinde bulunan ve Avrupa'nın en gözde merkezleri arasında yer alan TFF VAR Merkezi kullanılacak.
EURO 2020 başlamadan önce hakemler finaller için 7 Haziran 2021'de İstanbul'a gelerek kampa girecek ve yaklaşık 1 ay boyunca çalışmalarını ve hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek. Bu süre zarfında hakemler Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde oynanacak EURO 2020 müsabakalarına İstanbul Havalimanı'ndan seyahatlerini gerçekleştirecek, maçlara buradan gidip gelecek.
Son dakika spor haberi: UEFA EURO 2020 için İstanbul'u merkez belirledi!
UEFA, 11 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası hakemlerinin hazırlık ve kamp merkezi olarak İstanbul'u belirledi. Cüneyt Çakır'ın da aralarında bulunduğu 18 hakem ve ekipleri, turnuva boyunca maçlara İstanbul'dan gidip gelecek. | Son dakika spor haberi
Uluslararası organizasyonlar ve etkinliklerde Türkiye ve TFF'ye büyük güven duyan UEFA, 11 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası hakemlerinin hazırlık ve kamp merkezi olarak İstanbul'u seçti. UEFA tarafından görevlendirilen ve FIFA hakemi Cüneyt Çakır'ın da aralarında bulunduğu 18 hakem ve ekipleri, şampiyona boyunca İstanbul'da konaklayacak ve tüm hazırlıklarını, eğitimlerini ve antrenmanlarını kamp merkezi olarak seçtikleri İstanbul'da gerçekleştirecek.
Hakemler ilk olarak seçilen Video Yardımcı Hakemler ile birlikte 10-13 Mayıs 2021 tarihlerinde ön hazırlık kampı için İstanbul'a gelecek. Kamp boyunca VAR eğitimleri için TFF Riva Hasan Doğan tesislerinde bulunan ve Avrupa'nın en gözde merkezleri arasında yer alan TFF VAR Merkezi kullanılacak.
EURO 2020 başlamadan önce hakemler finaller için 7 Haziran 2021'de İstanbul'a gelerek kampa girecek ve yaklaşık 1 ay boyunca çalışmalarını ve hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek. Bu süre zarfında hakemler Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde oynanacak EURO 2020 müsabakalarına İstanbul Havalimanı'ndan seyahatlerini gerçekleştirecek, maçlara buradan gidip gelecek.
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