Almanya Bundesliga 29. haftasında Union Berlin ile Stuttgart karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Union Berlin - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Union Berlin ile Stuttgart kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Union Berlin - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UNION BERLIN - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Union Berlin - Stuttgart maçı 17 Nisan Cumartesi günü saat 16:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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