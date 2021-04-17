İngiltere FA Cup yarı final maçında Chelsea ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Chelsea - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere FA Cup'ta heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Chelsea ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Chelsea - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CHELSEA - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Chelsea - Manchester City maçı 17 Nisan Cumartesi günü saat 19:30'da Tivibu Spor'da 3'te canlı yayınlanacak.

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