17 Nisan 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere FA Cup

Chelsea - Manchester City maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 Giriş Tarihi: 17.04.2021

yarı final maçında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Chelsea - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'ta heyecan devam ediyor. Yarı final maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Chelsea - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CHELSEA - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Chelsea - Manchester City maçı 17 Nisan Cumartesi günü saat 19:30'da 'da 3'te canlı yayınlanacak.

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