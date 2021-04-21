21 Nisan 2021, Çarşamba
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Tottenham 2-1 Southampton (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Premier Lig'de 29. hafta oynanması gereken ancak ertelenen maçta Tottenham sahasında Southampton'ı ağırladı. Mücadelede 1-0 geriye düşen ev sahibi ekip, karşılaşmadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.
Premier Lig'de 29. haftanın erteleme maçında Tottenham ile Southampton karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Gareth Bale ve 90'da penaltıdan Heung-Min Son kaydetti. Southampton'ın tek golü ise 30. dakikada Ings'ten geldi.
Bu sonuçla birlikte Tottenham puanını 53'e yükseltirken Southampton ise 36 puanda kaldı.
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