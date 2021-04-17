Almanya Bundesliga 29. haftasında Bayer Leverkusen ile Köln karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Bayer Leverkusen ile Köln kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bayer Leverkusen - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYER LEVERKUSEN - KÖLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen - Köln maçı 17 Nisan Cumartesi günü saat 19:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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