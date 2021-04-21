22 Nisan 2021, Perşembe
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Paris Saint-Germain yarı finalde! PSG 5-0 Angers (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Fransa Kupası çeyrek final mücadelesinde Paris Saint-Germain (PSG) ile Angers karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Paris SG 5-0 kazandı ve yarı finale yükselen taraf oldu.
Turnuvadaki çeyrek final mücadelesinde, Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımları PSG ile Angers karşılaştı.
Kupayı 13 kez müzesine götüren ev sahibi PSG, Icardi'nin 9, 68, 90, Manceau'nun (kendi kalesine) 23 ve Neymar'ın 65. dakikadaki golleriyle maçı kazandı.
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