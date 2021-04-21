22 Nisan 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Paris Saint-Germain yarı finalde! PSG 5-0 Angers (MAÇ SONUCU-ÖZET)

PSG yarı finale yükseldi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.04.2021

çeyrek final mücadelesinde Paris Saint-Germain () ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 5-0 kazandı ve yarı finale yükselen taraf oldu.

Turnuvadaki çeyrek final mücadelesinde, Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımları ile karşılaştı.

Kupayı 13 kez müzesine götüren ev sahibi PSG, Icardi'nin 9, 68, 90, Manceau'nun (kendi kalesine) 23 ve 'ın 65. dakikadaki golleriyle maçı kazandı.

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