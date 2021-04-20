20 Nisan 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: UEFA'dan Avrupa Süper Ligi açıklaması
UEFA ile Avrupa Süper Ligi arasında tansiyon yükselmeye devam ediyor. UEFA'ya üye 55 ülkenin tamamı Avrupa Süper Ligi diye adlandırdıkları şeyi kınayan bildirinin altına imzalarını attı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi
UEFA'dan yapılan açıklamada, üye 55 ülkenin Avrupa Süper Ligi organizasyonu aleyhinde imza attığı belirtildi.
Real Madrid Başkanı Florentino Perez ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin arasındaki sözlü tartışmalar sürerken, UEFA tarafından yapılan bu hamlenin Avrupa Süper Ligi'nin varlığını sekteye uğratacağı öngörülüyor.
İşte UEFA'ya üye olan ülkelerin listesi...
- Arnavutluk
- Azerbaycan
- Bulgaristan
- Danimarka
- Finlandiya
- Cebelitarık
- Yunanistan
- İsrail
- Lihtenştayn
- Malta
- Kuzey İrlanda
- Romanya
- Sırbistan
- İsveç
- Galler
- Andorra
- Belarus
- Hırvatistan
- İngiltere
- Fransa
- Macaristan
- İtalya
- Litvanya
- Moldova
- Norveç
- Rusya
- Slovakya
- İsviçre
- Türkiye
- Ermenistan
- Belçika
- Kıbrıs Cumhuriyeti
- Estonya
- Gürcistan
- İzlanda
- Kazakistan
- Kosova
- Lüksemburg
- Karadağ
- Polonya
- San Marino
- Slovenya
- Avusturya
- Bosna-Hersek1
- Çekya
- Faroe Adaları
- Almanya
- İrlanda
- Letonya
- Kuzey Makedonya
- Hollanda
- Portekiz
- İskoçya
- İspanya
- Ukrayna
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Rizespor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Esat Delihasan kimdir? Kaç yaşında neden öldü?
- Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Denizlispor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig