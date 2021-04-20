Son dakika spor haberi: UEFA'dan Avrupa Süper Ligi açıklaması

UEFA ile Avrupa Süper Ligi arasında tansiyon yükselmeye devam ediyor. UEFA'ya üye 55 ülkenin tamamı Avrupa Süper Ligi diye adlandırdıkları şeyi kınayan bildirinin altına imzalarını attı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi

UEFA'dan yapılan açıklamada, üye 55 ülkenin Avrupa Süper Ligi organizasyonu aleyhinde imza attığı belirtildi.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin arasındaki sözlü tartışmalar sürerken, UEFA tarafından yapılan bu hamlenin Avrupa Süper Ligi'nin varlığını sekteye uğratacağı öngörülüyor.

İşte UEFA'ya üye olan ülkelerin listesi...

Arnavutluk

Azerbaycan

Bulgaristan

Danimarka

Finlandiya

Cebelitarık

Yunanistan

İsrail

Lihtenştayn

Malta

Kuzey İrlanda

Romanya

Sırbistan

İsveç

Galler

Andorra

Belarus

Hırvatistan

İngiltere

Fransa

Macaristan

İtalya

Litvanya

Moldova

Norveç

Rusya

Slovakya

İsviçre

Türkiye

Ermenistan

Belçika

Kıbrıs Cumhuriyeti

Estonya

Gürcistan

İzlanda

Kazakistan

Kosova

Lüksemburg

Karadağ

Polonya

San Marino

Slovenya

Avusturya

Bosna-Hersek1

Çekya

Faroe Adaları

Almanya

İrlanda

Letonya

Kuzey Makedonya

Hollanda

Portekiz

İskoçya

İspanya

Ukrayna

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