15 Nisan 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Burak Yılmaz'dan transfer itirafı! "Yetkim olsa..."

Kariyerini Lille'de sürdüren A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Burak Yılmaz, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fransız basınına konuşan 35 yaşındaki golcüden transfer itirafı da geldi. İşte o sözler...

Burak Yılmaz'dan transfer itirafı! Yetkim olsa...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.04.2021

'ın golcüsü Fransız basınına konuştu.

Burak Yılmaz'dan transfer itirafı! Yetkim olsa...

Fransa Ligue 1 takımlarından 'de forma giyen 35 yaşındaki futbolcu samimi açıklamalarda bulundu.

Burak Yılmaz'dan transfer itirafı! Yetkim olsa...

İŞTE O AÇIKLAMALAR:

Oynadığım maç sayısına kıyasla, 10 gol fena değil. Sakatlıklar nedeniyle 9 maçı kaçırdım, daha fazla gol atabilirdim.

Burak Yılmaz'dan transfer itirafı! Yetkim olsa...

Sportif ve kişisel açıdan harika bir sezon geçiriyorum. Adaptasyon sürecini çabuk aştım çünkü futbolun dili evrensel.

Burak Yılmaz'dan transfer itirafı! Yetkim olsa...

Bundan önceki kulüplerim ayrılmamı istemiyordu ve çok ilginç sözleşmelerim vardı.

Burak Yılmaz'dan transfer itirafı! Yetkim olsa...

Önemli Avrupa kulüplerinden teklifler aldım ama Türkiye'de kalmaya karar verdim. Drogba ve Sneijder gibi oyuncular bile Avrupa'ya gitmem gerektiğini söylüyordu.

Burak Yılmaz'dan transfer itirafı! Yetkim olsa...

Şampiyon olmak istemediğimizi söyleyemeyiz ama kalan 6 maçımıza şampiyonluğu düşünerek çıkmamalıyız. Strese yol açmamak için sezon başında olduğu gibi maçlara tek tek bakmalıyız.

Burak Yılmaz'dan transfer itirafı! Yetkim olsa...

Tecrübelerimle futbola çok hakim olduğumu düşünüyorum. İki yıl önce bana sorsaydınız teknik direktörlüğü düşünmüyordum ama bugün kendimi biraz daha hazır hissediyorum.

Burak Yılmaz'dan transfer itirafı! Yetkim olsa...

Teknik direktörlük olmasa bile mutlaka futbol dünyasının içinde kalacağım.

Burak Yılmaz'dan transfer itirafı! Yetkim olsa...

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