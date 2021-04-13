13 Nisan 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Real Madrid'de Ramos'un testi pozitif!

Real Madrid'e Sergio Ramos şoku!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 Giriş Tarihi: 13.04.2021

, tecrübeli stoperi 'un corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Corona virüsü salgınının futbol dünyasına etkileri sürüyor. Son olarak takımlarından , 'un corona virüsüne yakalandığını duyurdu. İspanyol ekibinin resmi sitesinden yapılan açıklamada, 35 yaşındaki savunmacıya yapılan testin pozitif sonuçlandığı belirtildi.

İzolasyon sürecine alınan Ramos, bir süre takımını yalnız bırakacak.

Real Madrid, rövanş maçında 'un konuğu olacak. Ramos bu mücadelede forma giyemeyecek.

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