Son dakika spor haberi: Real Madrid'de Ramos'un testi pozitif!

Real Madrid, tecrübeli stoperi Sergio Ramos'un corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Corona virüsü salgınının futbol dünyasına etkileri sürüyor. Son olarak İspanya La Liga takımlarından Real Madrid, Sergio Ramos'un corona virüsüne yakalandığını duyurdu. İspanyol ekibinin resmi sitesinden yapılan açıklamada, 35 yaşındaki savunmacıya yapılan testin pozitif sonuçlandığı belirtildi.

İzolasyon sürecine alınan Ramos, bir süre takımını yalnız bırakacak.

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Liverpool'un konuğu olacak. Ramos bu mücadelede forma giyemeyecek.

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