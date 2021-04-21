21 Nisan 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Milan - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Milan - Sassuolo maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 Giriş Tarihi: 21.04.2021

İtalya Serie A'nın 32. haftasında 'nun formasını giydiği ile ve 'ün formasını giydiği karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Milan - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Milan - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MILAN - SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Milan - Sassuolo maçı 21 Nisan Çarşamba günü saat 19:30'da 'de canlı yayınlanacak.

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