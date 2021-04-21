İtalya Serie A'nın 32. haftasında Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan ile Kaan Ayhan ve Mert Müldür'ün formasını giydiği Sassuolo karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Milan - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Milan ile Sassuolo kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Milan - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MILAN - SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Milan - Sassuolo maçı 21 Nisan Çarşamba günü saat 19:30'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

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