Spezia 1-1 Inter (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İtalya Serie A'nın 32. hafta karşılaşmasında Inter deplasmanda Speiza ile karşı karşıya geldi. Mücadele iki ekibin de karşılıklı golleriyle 1-1 berabere bitti.
Spezia'daki Alberto Picco Stadı'ndaki maçta, şampiyonluğun favorisi Inter, orta sıralardaki Spezia ile karşılaştı.
Ev sahibi takım, 12. dakikada Diego Farias ile 1-0 öne geçerken, Inter'den bu gole yanıt 39. dakikada Ivan Perisic'ten geldi: 1-1.
Müsabakada başka gol olmayınca iki takım da 1'er puana razı oldu.
Bu sonuçla Inter, puanını 76'ya yükseltirken, ligde üst üste ikinci maçından beraberlikle ayrıldı. Inter, en yakın takipçisi Milan'ın haftayı mağlubiyetle kapatmasının ardından puan farkını 10'a çıkardı.
Spezia ise puanını 33 yaparken, 15. sırada yer buldu.
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