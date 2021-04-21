21 Nisan 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Milan 1 - 2 Sassuolo (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Hakan'ın golü Milan'a yetmedi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 Giriş Tarihi: 21.04.2021

İtalya Serie A'da 32. hafta maçında , evinde ile karşı karşıya geldi. Milli futbolcumuz 'nun golüyle 1-0 öne geçen Milan, Raspadori'nin 2 golüne engel olamadı ve maçtan 2-1 mağlup ayrıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 32. haftasında , konuk ettiği 'ya 2-1 yenildi.

'daki 'nda oynanan müsabakada, zirve mücadelesi veren Milan, ligde üst sıraları zorlayan Sassuolo'yu ağırladı.

Milli futbolcu , 30. dakikada attığı golle Milan'ı 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı, ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda Milan yüklense de gol bulan taraf konuk takım oldu.

Sassuolo, 76 ve 83. dakikalarda ile 2 gol buldu ve maçı geriden gelerek 2-1 kazanmasını bildi.

Bu mağlubiyetle Milan, şampiyonluk mücadelesinde ağır yara aldı. Bu sezonki 6. yenilgisini Sassuolo'dan karşısında yaşayan kırmızı-siyahlı takım, 66 puanda kaldı.

Sassuolo ise bu galibiyetle puanını 49'a yükseltti.

Milan'da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı maçta 73. dakikaya kadar forma giyerken, daha sonra yerini 'e bıraktı.

Sassuolo kadrosundaki milli futbolcu de müsabakaya ilk 11'de başlarken, 63. dakikada yerini 2 gol atan Raspadori'ye verdi.

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