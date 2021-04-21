21 Nisan 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Şampiyonlar Ligi Kupası İstanbul'a geldi!
İstanbul'da oynanacak 2020-2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım başladı. 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi finali için şampiyonluk kupası da İstanbul’a geldi. | Son dakika spor haberleri
UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinden getirilerek İstanbul Boğazı ile buluşturuldu.
7.5 kilo ağırlığında ve 73.5 cm boyunda olan gümüş kupa, bu yıl Avrupa ile Asya'nın buluştuğu İstanbul'da 66'ncı kez havaya kaldırılacak.
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