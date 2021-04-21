21 Nisan 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Şampiyonlar Ligi Kupası İstanbul'a geldi!

Şampiyonlar Ligi Kupası İstanbul'a geldi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 Giriş Tarihi: 21.04.2021

'da oynanacak 2020-2021 için geri sayım başladı. 29 Mayıs'ta 'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finali için şampiyonluk kupası da İstanbul’a geldi. | Son dakika spor haberleri

, 'nin kentindeki genel merkezinden getirilerek ile buluşturuldu.

7.5 kilo ağırlığında ve 73.5 cm boyunda olan gümüş kupa, bu yıl ile 'nın buluştuğu 'da 66'ncı kez havaya kaldırılacak.

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