21 Nisan 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberleri: Avrupa Süper Ligi dağıldı! Dev kulüpler peş peşe açıkladı

Avrupa'nın 3 büyük liginden 12 takım, Avrupa Süper Ligi'ni kurduğunu duyurmuştu. Taraftarların ve medyanın yoğun tepkisi, UEFA'nın bu kararın karşısında sert bir şekilde durması ve yaptırım uygulama tehditinde bulunmasıyla birleşince dev kulüpler bir bir geri adım attı. Bu proje de başlamadan sona ermiş oldu. İşte son gelişmeler... | Son dakika spor haberleri

Son dakika spor haberleri: Avrupa Süper Ligi dağıldı! Dev kulüpler peş peşe açıkladı
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.04.2021

'nin 12 önemli kulüp tarafından kurulduğunun açıklanması futbolda deprem etkisi yaratmıştı. Büyük tartışmalar sonucu üye kulüpler birer birer organizasyondan çekildiklerini açıkladı.

Son dakika spor haberleri: Avrupa Süper Ligi dağıldı! Dev kulüpler peş peşe açıkladı

ekiplerinin başını çektiği peş peşe vedaların ardından dağıldı. Peki bu zamana nasıl gelindi? İşte Avrupa Süper Ligi ile ilgili baştan sona yaşanan bütün gelişmeler...

Son dakika spor haberleri: Avrupa Süper Ligi dağıldı! Dev kulüpler peş peşe açıkladı

12 KURUCU ÜYE AVRUPA SÜPER LİGİ'Nİ DUYURDU!
, , , , Barcelona, Inter, , , , , ve , 'ni kurduklarını açıkladı.

Son dakika spor haberleri: Avrupa Süper Ligi dağıldı! Dev kulüpler peş peşe açıkladı

YER YERİNDEN OYNADI!
Yapılan resmi açıklamanın ardından yer yerinden oynadı. ve sert açıklamalarla kararlarından vazgeçirmeye çalıştı.

Son dakika spor haberleri: Avrupa Süper Ligi dağıldı! Dev kulüpler peş peşe açıkladı

PEREZ UEFA'YA MEYDAN OKUDU!
ve Başkanı Florentino Perez yaptığı açıklamasında 'ya meydan okudu. Kulüplerin geleceğini kurtarmak adını böyle bir oluşuma gitmeleri gerektiğini belirten Perez, "Ekonomik olarak çıkmazdayız. Gelirler azaldı, gençler futbolla ilgilenmiyor. Futbolu ayağa kaldırmak için bunu yapmak zorundaydık. UEFA'nın kuklası değiliz." diye konuştu.

Son dakika spor haberleri: Avrupa Süper Ligi dağıldı! Dev kulüpler peş peşe açıkladı

Ekonomik olarak kulüplerin çıkmazda olduğunu belirten Perez, 'nin formatını ve katılacak takım sayısını duyurdu.

Son dakika spor haberleri: Avrupa Süper Ligi dağıldı! Dev kulüpler peş peşe açıkladı

ÜST ÜSTE TEPKİLER GELDİ!
Perez'in en yakın zamanda yeni turnuvaya başlama konusunda kararlı olduklarını söylemesinin ardından Avrupa futbolundan üst üste tepkiler geldi.

Son dakika spor haberleri: Avrupa Süper Ligi dağıldı! Dev kulüpler peş peşe açıkladı

UEFA VE FIFA TURNUVAYI TANIMADI!
ve yaptığı açıklamalarda bu turnuvayı şiddetle reddettiklerini belirtti ve organizasyona katılacak olan takımlara yaptırım uygulanacağının sinyallerini verdi.

Son dakika spor haberleri: Avrupa Süper Ligi dağıldı! Dev kulüpler peş peşe açıkladı

CEFERIN: FUTBOLU ÖLDÜRÜYORLAR
Organizasyona katılan kulüplere yüklenen Başkanı Aleksander Ceferin, "Futbolu öldürmek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden UEFA Başkanı, "Birkaç egoist, harika bir spor olan futbolu öldürmek için ellerinden geleni yapıyor. Neden? Daha fazla para istiyorlar, daha çok zengin olmak istiyorlar ve kendilerinden başka hiç kimseyi düşünmüyorlar." sözlerini sarf etti."

Son dakika spor haberleri: Avrupa Süper Ligi dağıldı! Dev kulüpler peş peşe açıkladı

INFANTINO: SEÇİMLERİNDEN ONLAR SORUMLUDUR
'nin kurulmasını şiddetli şekilde reddettiklerini açıklayan Başkanı Infantino "Bazı kulüpler kısa vadeli finansal kazançlar için birçok şey yapıyor. İnsanların çok dikkatli düşünmesi gerekiyor. Düşünmeleri ve sorumluluk almaları gerekiyor. Kendi yollarında gitmeyi seçerlerse, o zaman kendi seçimlerinin sonuçlarıyla yaşamaları gerekir. Seçimlerinden de onlar sorumludur." ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberleri: Avrupa Süper Ligi dağıldı! Dev kulüpler peş peşe açıkladı

TARAFTARLARDAN TEPKİ GELDİ!
Taraftarlar, takımlarının almış olduğu bu karara tepki gösterdi. ve taraftarları takımlarının stadyumlarına giderek eleştirel pankartlar astı.

Son dakika spor haberleri: Avrupa Süper Ligi dağıldı! Dev kulüpler peş peşe açıkladı

İNGİLTERE BAŞBAKANI BORIS JOHNSON: PROJEYİ BİTİRECEĞİZ
Ülke takımlarının söz konusu lige katılmalarını engelleyerek bir yasa çıkaracaklarını belirten İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada "Hükümetimiz, Avrupa Süper Lig projesini bitirecek. Bu konuda kararlıyız ve bu kararlığımızı herkes görecek" derken; , , , , ve 'a mesaj gönderdi.

Son dakika spor haberleri: Avrupa Süper Ligi dağıldı! Dev kulüpler peş peşe açıkladı

KULÜPLER GERİ ADIM ATTI!
Bu yaşananların yanı sıra eski-yeni futbolcular, teknik adamlar ve futbolun içinden birçok kişinin de tepkilerini artarak göstermesi kulüplere geri adım attırdı.

Son dakika spor haberleri: Avrupa Süper Ligi dağıldı! Dev kulüpler peş peşe açıkladı

PROJE BAŞLAMADAN BİTTİ!
'den 6 kulübün Süper Lig'den çekildiğini açıklamasının ardından vedalar peş peşe geldi. İspanya'dan , İtalya'dan , Inter ve 'un da organizasyonda yer almadığını duyurması sonrası proje başlamadan bitti.

Son dakika spor haberleri: Avrupa Süper Ligi dağıldı! Dev kulüpler peş peşe açıkladı

DAILY MAIL: AÇGÖZLÜLÜK YENİLDİ
'nin dağılması Avrupa basınında da geniş yankı buldu. İngiltere'den Daily Mail 'Açgözlülük yenildi', İspanya'dan Marca 'Süper Saçmalık', İtalya'dan La Gazzetta dello Sport '48 saat dayanamadılar' Almanya'dan Kicker 'Ürkütücü Süper Lig bitti' manşetlerine yer verdi.

Son dakika spor haberleri: Avrupa Süper Ligi dağıldı! Dev kulüpler peş peşe açıkladı

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YENİ FORMAT 2024'TE!
'nin dağılmasının ardından gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. UEFA'dan yapılan açıklamada yeni formatın oybirliğiyle kabul edildiği ve anlaşmaların son tarihi olan 2024 yılından itibaren hayata geçirileceği ifade edildi.

Son dakika spor haberleri: Avrupa Süper Ligi dağıldı! Dev kulüpler peş peşe açıkladı

YENİ FORMAT NASIL OLACAK?
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takım sayısı 32'den 36'ya çıkarılarak dört kategoriye ayrılacak. Grup aşamalarının olmayacağı yeni sistemde takımlar 10 rakiple karşılaşacak. Her takım beş iç saha, beş de deplasman maçı oynayacak.

Son dakika spor haberleri: Avrupa Süper Ligi dağıldı! Dev kulüpler peş peşe açıkladı

Lig sonunda puan sıralamasının ilk sekiz sırasına yer alan takımlar doğrudan bir üst tura yükselecek. Dokuzuncu ve 24. sırada yer alan takımlar ise son 16 turuna kalmak için play-off oynayacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Şampiyonlar Ligi Kupası İstanbul'a geldi! Şampiyonlar Ligi Kupası İstanbul'a geldi!
UEFA 12 takıma yaptırım uygulayacak mı? Canlı yayında açıkladı UEFA 12 takıma yaptırım uygulayacak mı? Canlı yayında açıkladı
2 takım daha çekildi! Kazanan UEFA oldu... 2 takım daha çekildi! Kazanan UEFA oldu...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör