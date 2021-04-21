Son dakika spor haberleri: Avrupa Süper Ligi dağıldı! Dev kulüpler peş peşe açıkladı

CEFERIN: FUTBOLU ÖLDÜRÜYORLAR

Organizasyona katılan kulüplere yüklenen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Futbolu öldürmek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden UEFA Başkanı, "Birkaç egoist, harika bir spor olan futbolu öldürmek için ellerinden geleni yapıyor. Neden? Daha fazla para istiyorlar, daha çok zengin olmak istiyorlar ve kendilerinden başka hiç kimseyi düşünmüyorlar." sözlerini sarf etti."