Son dakika spor haberleri: Avrupa Süper Ligi dağıldı! Dev kulüpler peş peşe açıkladı
Avrupa'nın 3 büyük liginden 12 takım, Avrupa Süper Ligi'ni kurduğunu duyurmuştu. Taraftarların ve medyanın yoğun tepkisi, UEFA'nın bu kararın karşısında sert bir şekilde durması ve yaptırım uygulama tehditinde bulunmasıyla birleşince dev kulüpler bir bir geri adım attı. Bu proje de başlamadan sona ermiş oldu. İşte son gelişmeler... | Son dakika spor haberleri
Avrupa Süper Ligi'nin 12 önemli kulüp tarafından kurulduğunun açıklanması futbolda deprem etkisi yaratmıştı. Büyük tartışmalar sonucu üye kulüpler birer birer organizasyondan çekildiklerini açıkladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinin başını çektiği peş peşe vedaların ardından Avrupa Süper Ligi dağıldı. Peki bu zamana nasıl gelindi? İşte Avrupa Süper Ligi ile ilgili baştan sona yaşanan bütün gelişmeler...
12 KURUCU ÜYE AVRUPA SÜPER LİGİ'Nİ DUYURDU!
Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid ve Tottenham, Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıkladı.
PEREZ UEFA'YA MEYDAN OKUDU!
Real Madrid ve Avrupa Süper Ligi Başkanı Florentino Perez yaptığı açıklamasında UEFA'ya meydan okudu. Kulüplerin geleceğini kurtarmak adını böyle bir oluşuma gitmeleri gerektiğini belirten Perez, "Ekonomik olarak çıkmazdayız. Gelirler azaldı, gençler futbolla ilgilenmiyor. Futbolu ayağa kaldırmak için bunu yapmak zorundaydık. UEFA'nın kuklası değiliz." diye konuştu.
Ekonomik olarak kulüplerin çıkmazda olduğunu belirten Perez, Avrupa Süper Ligi'nin formatını ve katılacak takım sayısını duyurdu.
ÜST ÜSTE TEPKİLER GELDİ!
Perez'in en yakın zamanda yeni turnuvaya başlama konusunda kararlı olduklarını söylemesinin ardından Avrupa futbolundan üst üste tepkiler geldi.
CEFERIN: FUTBOLU ÖLDÜRÜYORLAR
Organizasyona katılan kulüplere yüklenen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Futbolu öldürmek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden UEFA Başkanı, "Birkaç egoist, harika bir spor olan futbolu öldürmek için ellerinden geleni yapıyor. Neden? Daha fazla para istiyorlar, daha çok zengin olmak istiyorlar ve kendilerinden başka hiç kimseyi düşünmüyorlar." sözlerini sarf etti."
INFANTINO: SEÇİMLERİNDEN ONLAR SORUMLUDUR
Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasını şiddetli şekilde reddettiklerini açıklayan FIFA Başkanı Infantino "Bazı kulüpler kısa vadeli finansal kazançlar için birçok şey yapıyor. İnsanların çok dikkatli düşünmesi gerekiyor. Düşünmeleri ve sorumluluk almaları gerekiyor. Kendi yollarında gitmeyi seçerlerse, o zaman kendi seçimlerinin sonuçlarıyla yaşamaları gerekir. Seçimlerinden de onlar sorumludur." ifadelerini kullandı.
İNGİLTERE BAŞBAKANI BORIS JOHNSON: PROJEYİ BİTİRECEĞİZ
Ülke takımlarının söz konusu lige katılmalarını engelleyerek bir yasa çıkaracaklarını belirten İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada "Hükümetimiz, Avrupa Süper Lig projesini bitirecek. Bu konuda kararlıyız ve bu kararlığımızı herkes görecek" derken; Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City ve Tottenham'a mesaj gönderdi.
KULÜPLER GERİ ADIM ATTI!
Bu yaşananların yanı sıra eski-yeni futbolcular, teknik adamlar ve futbolun içinden birçok kişinin de tepkilerini artarak göstermesi kulüplere geri adım attırdı.
PROJE BAŞLAMADAN BİTTİ!
İngiltere Premier Lig'den 6 kulübün Süper Lig'den çekildiğini açıklamasının ardından vedalar peş peşe geldi. İspanya'dan Atletico Madrid, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus'un da organizasyonda yer almadığını duyurması sonrası proje başlamadan bitti.
DAILY MAIL: AÇGÖZLÜLÜK YENİLDİ
Avrupa Süper Ligi'nin dağılması Avrupa basınında da geniş yankı buldu. İngiltere'den Daily Mail 'Açgözlülük yenildi', İspanya'dan Marca 'Süper Saçmalık', İtalya'dan La Gazzetta dello Sport '48 saat dayanamadılar' Almanya'dan Kicker 'Ürkütücü Süper Lig bitti' manşetlerine yer verdi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YENİ FORMAT 2024'TE!
Avrupa Süper Ligi'nin dağılmasının ardından gözler UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. UEFA'dan yapılan açıklamada yeni formatın oybirliğiyle kabul edildiği ve anlaşmaların son tarihi olan 2024 yılından itibaren hayata geçirileceği ifade edildi.
YENİ FORMAT NASIL OLACAK?
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takım sayısı 32'den 36'ya çıkarılarak dört kategoriye ayrılacak. Grup aşamalarının olmayacağı yeni sistemde takımlar 10 rakiple karşılaşacak. Her takım beş iç saha, beş de deplasman maçı oynayacak.
Lig sonunda puan sıralamasının ilk sekiz sırasına yer alan takımlar doğrudan bir üst tura yükselecek. Dokuzuncu ve 24. sırada yer alan takımlar ise son 16 turuna kalmak için play-off oynayacak.
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