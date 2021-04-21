Son dakika spor haberi: 2 takım daha çekildi! Kazanan UEFA oldu...

UEFA ile Avrupa Süper Ligi kurucuları arasındaki savaşı kazanan belli oldu. Inter'in ardından Milan ve Juventus da Avrupa Süper Ligi'nden çekildiğini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübün kurucu üyeliğinde başlatılan ve futbol dünyasında büyük bir krize neden olan Avrupa Süper Ligi'nde art arda ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor.

İngiliz takımları Manchester City, Arsenal, Manchester United, Chelsea ve Tottenham Avrupa Süper Ligi'nden çekildiklerini açıklamışlardı.

Son olarak Atletico Madrid ve Inter de, resmi açıklama ile ayrılanlar kervanına katıldı. Serie A ekiplerinden Milan ve Juventus da, ligden çekildiğini açıkladı.

Milan ve Juventus resmi açıklamalarındaki 'Uzun vadeli bir değer yaratmak için çalışmalarına devam edeceğiz' cümlesi dikkatlerden kaçmadı.

Böylelikle geriye sadece iki takım kaldı. Real Madrid ve Barcelona'nın kararı ise merakla bekleniyor.

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