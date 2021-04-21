21 Nisan 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: 2 takım daha çekildi! Kazanan UEFA oldu...

2 takım daha çekildi! Kazanan UEFA oldu...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 Giriş Tarihi: 21.04.2021

UEFA ile kurucuları arasındaki savaşı kazanan belli oldu. Inter'in ardından ve da Avrupa Süper Ligi'nden çekildiğini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

, ve 'dan 12 kulübün kurucu üyeliğinde başlatılan ve futbol dünyasında büyük bir krize neden olan 'nde art arda ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor.

İngiliz takımları , , , ve Avrupa Süper Ligi'nden çekildiklerini açıklamışlardı.

Son olarak ve Inter de, resmi açıklama ile ayrılanlar kervanına katıldı. ekiplerinden ve da, ligden çekildiğini açıkladı.

Milan ve Juventus resmi açıklamalarındaki 'Uzun vadeli bir değer yaratmak için çalışmalarına devam edeceğiz' cümlesi dikkatlerden kaçmadı.

Böylelikle geriye sadece iki takım kaldı. ve 'nın kararı ise merakla bekleniyor.

İtalyan ekibi de Avrupa Süper Ligi'nden çekildi! haberin devamı

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