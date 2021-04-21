21 Nisan 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: İtalyan ekibi de Avrupa Süper Ligi'nden çekildi!
Avrupa Süper Ligi'nde beklenen gelişmeler olmadı. İtalyan ekibi Inter de Avrupa Süper Ligi'nden çekildiğini açıkladı.| Son dakika spor haberleri
Daha önce Manchester City, Arsenal, Tottenham, Manchester United, Atletico Madrid ve Chelsea organizasyondan çekilmek için gerekli işlemlerin başlatıldığını açıklamıştı.
Böylelikle 12 kurucu üyeden 7'si turnuvadan çekilmiş oldu.
📢 | COMUNICATO— Inter (@Inter) April 21, 2021
Comunicato ufficiale di FC Internazionale Milano 👉 https://t.co/F6wncPBoH7#FCIM
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