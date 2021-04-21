21 Nisan 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: İtalyan ekibi de Avrupa Süper Ligi'nden çekildi!

İtalyan ekibi de Avrupa Süper Ligi'nden çekildi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 Giriş Tarihi: 21.04.2021

'nde beklenen gelişmeler olmadı. ekibi Inter de Avrupa Süper Ligi'nden çekildiğini açıkladı.| Son dakika spor haberleri

Daha önce , , , , Atletico Madrid ve organizasyondan çekilmek için gerekli işlemlerin başlatıldığını açıklamıştı.

Böylelikle 12 kurucu üyeden 7'si turnuvadan çekilmiş oldu.

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