İtalya Serie A'nın 34. haftasında Sassuolo ile Atalanta karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sassuolo - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Sassuolo ile Atalanta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sassuolo - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SASSUOLO - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sassuolo - Atalanta maçı 2 Mayıs Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.

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