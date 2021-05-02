02 Mayıs 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Sassuolo - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Sassuolo - Atalanta maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 Giriş Tarihi: 02.05.2021

İtalya Serie A'nın 34. haftasında ile karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sassuolo - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sassuolo - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SASSUOLO - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sassuolo - Atalanta maçı 2 Mayıs Pazar günü saat 16:00'da 'de canlı yayınlanacak.

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