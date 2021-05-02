02 Mayıs 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Udinese - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Udinese - Juventus maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.05.2021

İtalya Serie A'nın 34. haftasında ile 'ın formasını giydiği karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Udinese - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Udinese - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UDINESE - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Udinese - Juventus maçı 2 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da 'te canlı yayınlanacak

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Tıp fakültesini kazandı futbolu bıraktı! Tıp fakültesini kazandı futbolu bıraktı!
Fransız basınından Burak ve Zeki'ye övgü! 2 kararlı Türk! Fransız basınından Burak ve Zeki'ye övgü! "2 kararlı Türk!"
Sassuolo - Atalanta maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Sassuolo - Atalanta maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör