İtalya Serie A'nın 34. haftasında Udinese ile Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Udinese - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Udinese ile Juventus kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Udinese - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UDINESE - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Udinese - Juventus maçı 2 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak

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