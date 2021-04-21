21 Nisan 2021, Çarşamba
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Juventus'tan Avrupa Süper Ligi açıklaması! "Gerçekleşme ihtimali..."
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Avrupa Süper Ligi konusunda açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulüp, projenin gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.
Kulüpten yapılan açıklamada, söz konusu girişimin kamuoyunda oluşturduğu tartışmalar ve birçok takımın çıkma kararı alması nedeniyle gerçekleşme ihtimalinin azaldığı belirtildi.
Açıklamada, "Juventus, projenin sportif, ticari ve hukuki açıdan geçerli olduğuna ikna olmasına rağmen, şu anda projenin başlangıçta tasarlanan şekilde tamamlanma şansının sınırlı olduğuna inanıyor." ifadeleri kullanıldı.
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