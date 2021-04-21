Juventus'tan Avrupa Süper Ligi açıklaması! "Gerçekleşme ihtimali..."

Avrupa'nın 3 büyük liginden 12 takım, Avrupa Süper Ligi'ni kurduğunu duyurmuştu. Taraftarların ve medyanın yoğun tepkisi, UEFA'nın bu kararın karşısında sert bir şekilde durması ve yaptırım uygulama tehditinde bulunmasıyla birleşince dev kulüpler bir bir geri adım attı. Bu proje de başlamadan sona ermiş oldu. İşte son gelişmeler... | Son dakika spor haberleri