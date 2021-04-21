21 Nisan 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus'tan Avrupa Süper Ligi açıklaması! "Gerçekleşme ihtimali..."

Juventus'tan Avrupa Süper Ligi açıklaması!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.04.2021

İtalya Serie A ekiplerinden , konusunda açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulüp, projenin gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamada, söz konusu girişimin kamuoyunda oluşturduğu tartışmalar ve birçok takımın çıkma kararı alması nedeniyle gerçekleşme ihtimalinin azaldığı belirtildi.

Açıklamada, ", projenin sportif, ticari ve hukuki açıdan geçerli olduğuna ikna olmasına rağmen, şu anda projenin başlangıçta tasarlanan şekilde tamamlanma şansının sınırlı olduğuna inanıyor." ifadeleri kullanıldı.

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