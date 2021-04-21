21 Nisan 2021, Çarşamba
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İşte Florentino Perez'den ayrılık rüzgârlarının esmesinin sebepleri:
TOPLAM 5 MİLYAR EURO KAYBETTİK
UEFA Başkanı Ceferin'den 'KAOS' mesajı 4 pandemi döneminde futbol piyasası toplamda 5 milyar Euro kaybetti, sadece Real Madrid'in bir sezondaki geliri 400 milyon Euro azaldı.
Çok sayıda İspanyol, İtalyan ve İngiliz kulübü kötü mali şartlar içinde. Artık gelirlerinde hiç artış olmuyor, bunu rekabetçi maçlarla çözebiliriz.
Şampiyonlar Ligi yerine Avrupa Süper Lig'i oynarsak özellikle mali kayıplarımızı telafi ederiz. Futbol dünya çapında bir değişim yaşamalı. Devler Ligi ünlülüğünü kaybetti. UEFA ve FIFA yeni organizasyonun karşısında ama futbol değişti ve bunu bilmeliler.
Şu anda düşük kaliteli maçlar arttı. Barcelona-M.United maçı, İngiliz ekibinin ortalama bir takım ile oynayacağı karşılaşmadan çok daha kıymetli. UEFA ve FIFA ile görüşmek istiyoruz, kızgın olmayı bırakmalılar. Yeni Şampiyonlar Ligi planı absürt. Ben sadece futbolu kurtarmak istiyorum. (Sabah)
Florentino Perez'den zeytin dalı! UEFA ve FIFA...
Avrupa'da farklı fikirlerin ortaya çıkmasına sebep olan 'Avrupa Süper Ligi' projesininin kurucu başkanı olan Real Madrid Başkanı Florentino Perez, zeytin dalını uzatmayı da ihmal etmedi.
Avrupa'daki bölünme sonrasında ayrılıkçıların liderlerinden Real Madrid Başkanı Florentino Perez, zeytin dalını uzatmayı da ihmal etmedi. İspanyol devinin başkanı, Avrupa Süper Ligi'ni kuran 12 takımın, UEFA ve FIFA ile görüşmeye her zaman hazır olduklarını belirtirken, "UEFA ve FIFA ile masaya oturmaya hazırız, kızgın olmayı bırakmalılar" dedi.
İşte Florentino Perez'den ayrılık rüzgârlarının esmesinin sebepleri:
TOPLAM 5 MİLYAR EURO KAYBETTİK
UEFA Başkanı Ceferin'den 'KAOS' mesajı 4 pandemi döneminde futbol piyasası toplamda 5 milyar Euro kaybetti, sadece Real Madrid'in bir sezondaki geliri 400 milyon Euro azaldı.
Çok sayıda İspanyol, İtalyan ve İngiliz kulübü kötü mali şartlar içinde. Artık gelirlerinde hiç artış olmuyor, bunu rekabetçi maçlarla çözebiliriz.
Şampiyonlar Ligi yerine Avrupa Süper Lig'i oynarsak özellikle mali kayıplarımızı telafi ederiz. Futbol dünya çapında bir değişim yaşamalı. Devler Ligi ünlülüğünü kaybetti. UEFA ve FIFA yeni organizasyonun karşısında ama futbol değişti ve bunu bilmeliler.
Şu anda düşük kaliteli maçlar arttı. Barcelona-M.United maçı, İngiliz ekibinin ortalama bir takım ile oynayacağı karşılaşmadan çok daha kıymetli. UEFA ve FIFA ile görüşmek istiyoruz, kızgın olmayı bırakmalılar. Yeni Şampiyonlar Ligi planı absürt. Ben sadece futbolu kurtarmak istiyorum. (Sabah)
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