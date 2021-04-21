21 Nisan 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Florentino Perez'den zeytin dalı! UEFA ve FIFA...

Perez'den zeytin dalı! UEFA ve FIFA...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.04.2021

'da farklı fikirlerin ortaya çıkmasına sebep olan '' projesininin kurucu başkanı olan Başkanı , zeytin dalını uzatmayı da ihmal etmedi.

'daki bölünme sonrasında ayrılıkçıların liderlerinden Başkanı , zeytin dalını uzatmayı da ihmal etmedi. devinin başkanı, 'ni kuran 12 takımın, ve FIFA ile görüşmeye her zaman hazır olduklarını belirtirken, "UEFA ve FIFA ile masaya oturmaya hazırız, kızgın olmayı bırakmalılar" dedi.

İşte Florentino Perez'den ayrılık rüzgârlarının esmesinin sebepleri:

TOPLAM 5 MİLYAR EURO KAYBETTİK

UEFA Başkanı 'den 'KAOS' mesajı 4 pandemi döneminde futbol piyasası toplamda 5 milyar Euro kaybetti, sadece Real Madrid'in bir sezondaki geliri 400 milyon Euro azaldı.
Çok sayıda İspanyol, ve kulübü kötü mali şartlar içinde. Artık gelirlerinde hiç artış olmuyor, bunu rekabetçi maçlarla çözebiliriz.

yerine 'i oynarsak özellikle mali kayıplarımızı telafi ederiz. Futbol dünya çapında bir değişim yaşamalı. ünlülüğünü kaybetti. UEFA ve FIFA yeni organizasyonun karşısında ama futbol değişti ve bunu bilmeliler.

Şu anda düşük kaliteli maçlar arttı. -M.United maçı, İngiliz ekibinin ortalama bir takım ile oynayacağı karşılaşmadan çok daha kıymetli. UEFA ve FIFA ile görüşmek istiyoruz, kızgın olmayı bırakmalılar. Yeni Şampiyonlar Ligi planı absürt. Ben sadece futbolu kurtarmak istiyorum. ()
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