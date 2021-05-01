01 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Southampton 1 - 1 Leicester City (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Leicester'a Southampton çelmesi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.05.2021

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadele -Prowse ve 'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

İngiltere Premier Lig'in 34. haftası, - maçına sahne oldu. Ev sahibi ekip henüz 10. dakikada 'ın kırmızı kart görmesi sonucu 10 kişi kaldı. 10 kişi mücadele eden Southampton, 61. dakikada -Prowse'un penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gole adıne cevap 68'de 'tan geldi ve maç 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Leicester puanını 63'e yükseltirken, Southampton ise 37 puanda kaldı.

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