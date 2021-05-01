İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Southampton ile Leicester City karşı karşıya geldi. Mücadele James Ward-Prowse ve Jonny Evans'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

İngiltere Premier Lig'in 34. haftası, Southampton - Leicester City maçına sahne oldu. Ev sahibi ekip henüz 10. dakikada Vestergaard'ın kırmızı kart görmesi sonucu 10 kişi kaldı. 10 kişi mücadele eden Southampton, 61. dakikada James Ward-Prowse'un penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gole Leicester adıne cevap 68'de Jonny Evans'tan geldi ve maç 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Leicester puanını 63'e yükseltirken, Southampton ise 37 puanda kaldı.

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