22 Nisan 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Cadiz 0-3 Real Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET)

R. Madrid 3 puanı 3 golle aldı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.04.2021

İspanya 'nın 31. haftasında şampiyonluk yarışı veren , deplasmanına konuk oldu. Mücadeleyi eflatun-beyazlılar 3-0 kazandı.

'in ilk yarıda gelen gollerini (Dk. 30-penaltıdan ve Dk. 40) ve Alvaro Odriozola (Dk. 33) kaydetti. Maçın yıldızı olan Fransız futbolcu Benzema, takımının iki golünü atmanın yanı sıra diğer golün de asistini yaptı.

Benzema, Real Madrid'de şimdiye kadar Raul Gonzalez'e ait olan 35 takım ile 'da en fazla takıma gol atma rekoruna ortak oldu.

La Liga'da gol krallığı yarışında 23 golle Barcelona'dan Lionel Messi ilk sırada bulunurken, Benzema da gol sayısını 21'e çıkardı.

Real Madrid aldığı bu galibiyetle puanını 70'e çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

ise 36 puanla 13. sırada kaldı.

La Liga'da şampiyonluk yarışı veren diğer takımlardan Atletico Madrid (70 puan) sahasında Huesca, Barcelona (65) da sahasında Getafe ile karşılaşacak.

PSG yarı finale yükseldi! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
M. City geriden gelerek kazandı! M. City geriden gelerek kazandı!
Inter deplasmanda takıldı! Inter deplasmanda takıldı!
PSG yarı finale yükseldi! PSG yarı finale yükseldi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör