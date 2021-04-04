Southampton 3-2 Burnley (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İngiltere Premier lig'in 30. haftasında Southampton ile Burnley kozlarını paylaştı. 2-0 geriye düşen ev sahibi maçı 3-2 kazandı.

Premier Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Southampton sahasında Burnley'i ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi 3-2 kazandı.

Burnley'in gollerini 12. dakikada penaltıdan Wood ve 28'de Vydra kaydetti. Ev sahibinin gollerini ise 31. dakikada Armstrong, 42'de Ings ve 66'de Redmond'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Southampton 2 hafta sonra 3 puanla tanıştı ve 36 puana yükseldi. Burnley ise 3 hafta aradan sonra kaybederken 33 puanda kaldı.

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