21 Nisan 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi Avrupa Kulüpler Birliği'nin başkanlığına getirildi!
Avrupa Süper Ligi'nin duyurulmasının ardından Juventus Kulübü Başkanı Andrea Agnelli Avrupa Kulüpler Birliği'ndeki başkanlık görevinden ayrılmıştı. Yeni başkan, Paris Saint-Germain (PSG) Başkanı Nasser Al-Khelaifi oldu. İşte detaylar...
Avrupa Kulüpler Birliğinin (ECA) yeni başkanı, Paris Saint-Germain (PSG) Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi oldu.
Avrupa Süper Ligi oluşumunun kamuoyuna duyurulmasının ardından görevinden ayrılan Juventus Kulübü Başkanı Andrea Agnelli'nin yerine ECA'ya başkanlık edecek isim belirlendi.
ECA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre icra kurulu, göreve, 47 yaşındaki Katarlı iş insanı Al-Khelaifi'yi getirdi.
Avrupa basını, PSG'nin yoğun ısrarlara rağmen Avrupa Süper Ligi projesinde yer almayı reddettiğini paylaşmıştı.
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