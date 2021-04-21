21 Nisan 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi Avrupa Kulüpler Birliği'nin başkanlığına getirildi!

Avrupa Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı belli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.04.2021

'nin duyurulmasının ardından Başkanı 'ndeki başkanlık görevinden ayrılmıştı. Yeni başkan, Paris Saint-Germain () Başkanı oldu. İşte detaylar...

Avrupa Kulüpler Birliğinin (ECA) yeni başkanı, Paris Saint-Germain () Kulübü Başkanı oldu.

oluşumunun kamuoyuna duyurulmasının ardından görevinden ayrılan Başkanı 'nin yerine ECA'ya başkanlık edecek isim belirlendi.

ECA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre icra kurulu, göreve, 47 yaşındaki Katarlı iş insanı Al-Khelaifi'yi getirdi.

Avrupa basını, PSG'nin yoğun ısrarlara rağmen Avrupa Süper Ligi projesinde yer almayı reddettiğini paylaşmıştı.

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