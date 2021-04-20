20 Nisan 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Infantino'dan sert açıklama! "Kendi seçimlerinin sonuçlarına..."

Infantino'dan sert açıklama! Kendi seçimlerinin sonuçlarına...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.04.2021

Başkanı , ile ilgili açıklamalarda bulundu. Infantino, konuyu yakın takip ettiklerini belirtirken, "Kulüpler kendi yollarında gitmeyi seçerlerse, o zaman kendi seçimlerinin sonuçlarıyla yaşamaları gerekir" ifadesinde bulundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

, ve 'da mücadele eden 12 kulübün, 'ni kurduğunu açıklamasının ardından çok sert tepki göstermişti. Başkanı da konuyla ilgili açıklamada bulundu.

FIFA olarak konuyu takip ettiklerini söyleyen Infantino, "FIFA olarak, mevcut kurumlardan, liglerden, derneklerden, UEFA'dan ve FIFA'dan ayrı kurulan, kapalı bir oluşum olan Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasını şiddetli şekilde reddediyoruz. Bazı kulüpler kısa vadeli finansal kazançlar için birçok şey yapıyor. İnsanların çok dikkatli düşünmesi gerekiyor. Düşünmeleri ve sorumluluk almaları gerekiyor. Kendi yollarında gitmeyi seçerlerse, o zaman kendi seçimlerinin sonuçlarıyla yaşamaları gerekir. Seçimlerinden de onlar sorumludur. Somut olarak bu ya içeride ya da dışarıda olduğunuz anlamına gelir. Yarı içeride, yarı dışarıda olamazsınız" ifadelerine yer verdi.

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