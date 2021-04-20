Son dakika spor haberi: Infantino'dan sert açıklama! "Kendi seçimlerinin sonuçlarına..."
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Avrupa Süper Ligi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Infantino, konuyu yakın takip ettiklerini belirtirken, "Kulüpler kendi yollarında gitmeyi seçerlerse, o zaman kendi seçimlerinin sonuçlarıyla yaşamaları gerekir" ifadesinde bulundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
İspanya, İngiltere ve İtalya'da mücadele eden 12 kulübün, Avrupa Süper Ligi'ni kurduğunu açıklamasının ardından UEFA çok sert tepki göstermişti. FIFA Başkanı Gianni Infantino da konuyla ilgili açıklamada bulundu.
FIFA olarak konuyu takip ettiklerini söyleyen Infantino, "FIFA olarak, mevcut kurumlardan, liglerden, derneklerden, UEFA'dan ve FIFA'dan ayrı kurulan, kapalı bir oluşum olan Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasını şiddetli şekilde reddediyoruz. Bazı kulüpler kısa vadeli finansal kazançlar için birçok şey yapıyor. İnsanların çok dikkatli düşünmesi gerekiyor. Düşünmeleri ve sorumluluk almaları gerekiyor. Kendi yollarında gitmeyi seçerlerse, o zaman kendi seçimlerinin sonuçlarıyla yaşamaları gerekir. Seçimlerinden de onlar sorumludur. Somut olarak bu ya içeride ya da dışarıda olduğunuz anlamına gelir. Yarı içeride, yarı dışarıda olamazsınız" ifadelerine yer verdi.
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