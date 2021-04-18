18 Nisan 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Milan - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Milan - Genoa maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 Giriş Tarihi: 18.04.2021

İtalya Serie A'nın 31. haftasında 'nun formasını giydiği ile karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Milan - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Milan - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MILAN - GENOA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Milan - Genoa maçı 18 Nisan Pazar günü saat 13:30'da 'te canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Kral Kupası Barcelona'nın! Kral Kupası Barcelona'nın!
Bayern adım adım şampiyonluğa! Bayern adım adım şampiyonluğa!
FA Cup'ta ilk finalist Chelsea! FA Cup'ta ilk finalist Chelsea!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör