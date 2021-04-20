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DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: UEFA’dan 50 milyar Euro'luk tazminat davası!

UEFA’dan 50 milyar Euro'luk tazminat davası!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.04.2021

UEFA, Başkanı Florentino Perez'in başını çektiği ve kendi aralarında lig kurma kararı alan 12 kulübe tazminat davası açma kararı aldı. UEFA'nın açacağı davada tazminat bedeli ise 50 milyar Euro. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

UEFA'nın hukukçuları tarihin en büyük tazminat davası için hazırlıklarını sürdürürken, Avrupa Süper Ligi'ni finanse edecek olan ABD bankası JP Morgan, bu proje için 6 milyar dolar ayırdığını duyurdu. Avrupa Süper Ligi kulüpleri de UEFA ve FIFA'ya hem diyalog çağrısında bulundu hem de gözdağı verdi.

Hürriyet'in haberine göre, Dünyanın en büyük ve en çok izlenen kulüplerinden 12'sinin kendi aralarında Avrupa Süper Ligi kurmasının yankıları sürerken, UEFA söz konusu kulüplere karşı tarihin en büyük tazminat davasını açmak için harekete geçti. UEFA'nın hukuk bürosu, Avrupa'daki tüm yerel federasyonlar ve lig yönetimleriyle anlaşarak, 12 kulüp aleyhine uluslararası mahkemelerde 50 milyar Euro'luk dava açacak. Dava dosyası ile ilgili hazırlıklarını hızlandıran UEFA, önümüzdeki günlerde konuyla ilgili açıklama yapacak. Avrupa futbolunu kaosa sürükleyen krizdeki son gelişmeler ve yeni oluşumun detayları şöyle:

JP Morgan'dan 6 milyar dolar

İngiltere'den , , , , ve , 'dan , Inter ve , İspanya'dan , ve 'nın katılacağını duyurduğu Avrupa Süper Ligi, ABD bankası JP Morgan tarafından finanse edilecek. JP Morgan'dan bir yetkili büyük tartışma yaratan lig için 6 milyar dolarlık kaynak ayırdıklarını söyledi.

UEFA'ya rüşvet gibi teklif

Yeni oluşumun yönetimi, FIFA Başkanı ve UEFA Başkanı 'e mektup yazarak diyalog çağrısında bulundu. Mektupta, "Organizasyonumuzun ayrıntılarını görüşmek için FIFA ve UEFA ile görüşme talebinde bulunuyoruz. FIFA ve UEFA'nın ligimize katılan kulüplerin oyuncularını kendi yarışmalarından dışlamak için cezai önlemler almak isteyeceklerinden endişe duyuyoruz" ifadelerine yer verilirken UEFA'ya 434 milyon Euro hibe parası vermeyi teklif edildi.

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