Almanya Bundesliga 30. haftasında Bayern Münih ile Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Bayern Münih ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYERN MÜNIH - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı 20 Nisan Salı günü saat 21:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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