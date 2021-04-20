20 Nisan 2021, Salı

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Köln - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Köln - Leipzig maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 Giriş Tarihi: 20.04.2021

30. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Köln - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında ile RB kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Köln - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KÖLN - RB LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Köln - maçı 20 Nisan Salı günü saat 19:30'da 'de canlı yayınlanacak.

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