Köln - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga 30. haftasında Köln ile Leipzig karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Köln - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Köln ile RB Leipzig kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Köln - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KÖLN - RB LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Köln - RB Leipzig maçı 20 Nisan Salı günü saat 19:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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