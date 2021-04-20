Almanya Bundesliga 30. haftasında Eintracht Frankfurt ile Augsburg karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Eintracht Frankfurt ile Augsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EINTRACHT FRANKFURT - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt - Augsburg maçı 20 Nisan Salı günü saat 21:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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