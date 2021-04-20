20 Nisan 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Eintracht Frankfurt - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Eintracht Frankfurt - Augsburg maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 Giriş Tarihi: 20.04.2021

30. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EINTRACHT FRANKFURT - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt - Augsburg maçı 20 Nisan Salı günü saat 21:30'da 'ta canlı yayınlanacak.

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