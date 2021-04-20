20 Nisan 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Chelsea - Brighton maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.04.2021

'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Chelsea - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Chelsea - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CHELSEA - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Chelsea - Brighton maçı 20 Nisan Salı günü saat 22:00'de 'ta canlı yayınlanacak.

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