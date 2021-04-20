İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Chelsea ile Brighton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Chelsea - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Chelsea ile Brighton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Chelsea - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CHELSEA - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Chelsea - Brighton maçı 20 Nisan Salı günü saat 22:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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