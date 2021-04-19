Son dakika spor haberleri: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan 'Avrupa Süper Ligi'ne' tepki!
İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga ve İtalya Serie A'dan 12 büyük kulübün kurucusu olduğu 'Avrupa Süper Ligi' tepki çekmeye devam ediyor. Son olarak İngiltere Başbakanı Boris Johnson, flaş bir açıklamada bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İtalya, İspanya ve İngiltere'den 12 kulübün kurulması konusunda anlaştığı "Avrupa Süper Ligi"nin futbol için yıkıcı olabileceği uyarısında bulundu.
Johnson, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, futbol otoritelerinin yeni ligin kurulmasına karşı harekete geçmesini desteklediklerini aktardı.
Avrupa Süper Ligi'nin futbol için "yıkıcı" olabileceğini kaydeden Johnson, yeni turnuvanın yerel liglere de darbe vuracağını ve ülke genelinde taraftarları endişeye sürükleyeceğini ifade etti.
Johnson, "Kulüpler adım atmadan önce taraftarlarına ve daha geniş futbol topluluğuna cevap vermelidir." ifadesini kullandı.
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