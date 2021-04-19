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FUTBOL

Son dakika spor haberleri: Avrupa Süper Ligi resmen kuruldu! İşte katılacak takımlar

Avrupa Süper Ligi resmen kuruldu! İşte katılacak takımlar
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 Giriş Tarihi: 19.04.2021

Son dakika spor haberleri... Milan, , , , , Inter, , , , , ve , 'ni kurduklarını açıkladı.

, , , , , , , , , Inter, Milan ve ; 'ne katıldıklarını resmen duyurdu.

3 TAKIM DAHA KATILACAK

Yapılan açıklamada Avrupa Süper Ligi'ndeki ilk sezon öncesi 3 kulübün daha kurucu kulüpler arasında katılacağı duyuruldu.Kurucu kulüpler, ve 'yla birlikte görüşmeler gerçekleştirecek.

BAŞKANLIĞA FLORENTINO PEREZ SEÇİLDİ

Real Madrid Başkanı , Avrupa Süper Ligi'nin başkanı seçildi. Perez, yaptığı açıklamada "Futbola tüm seviyeleriyle yardım edeceğiz. Futbol, 4 milyar izleyicisiyle dünyadaki tek global spor ve bu taraftarların tutkularına cevap verebilmek için büyük kulüpler olarak sorumluluğumuz çok büyük." ifadelerini kullandı.

TAKIMLAR KENDİ LİGLERİNDE YARIŞMAYA DEVAM EDECEK

Avrupa Süper Ligi, katılımcı takımların kendi liglerinde yarışmaya devam edeceğini ve turnuva fikstürünün buna göre şekilleneceği bir sistemi benimseyecek.

Turnuva formatı:

- Küçük turuncu elmas takımlar 10'lu iki gruba ayrılacak ve buna göre çeyrek finaller belirlenecek.

- Küçük turuncu elmas dördüncü ve beşinci takımlar, kalan çeyrek final yerleri için play-off oynayacak.

- Küçük turuncu elmas çeyrek finaller itibarıyla iki ayaklı eleme sistemi kullanılacak.

UEFA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

UEFA, Avrupa Süper Ligi'nin resmen kurulmasının ardından bir açıklama yaptı. Açıklamada "Avrupa Süper Ligi'ne katılan her kulüp ve oyuncu, Avrupa veya Uluslararası düzeydeki tüm UEFA ve FIFA müsabakalarından men edilebilir." ifadesi yer aldı.

AĞUSTOS AYINDA BAŞLAYACAK

Avrupa Süper Ligi yönetiminin, organizasyonu ağustos ayında başlatmayı planladığı öğrenildi.

Kulüpler Birliği'nden 'Avrupa Süper Ligi' açıklaması! haberin devamı

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