Son dakika spor haberleri: Avrupa Süper Ligi resmen kuruldu! İşte katılacak takımlar
Son dakika spor haberleri... Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid ve Tottenham, Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıkladı.
Manchester United, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Inter, Milan ve Juventus; Avrupa Süper Ligi'ne katıldıklarını resmen duyurdu.
3 TAKIM DAHA KATILACAK
Yapılan açıklamada Avrupa Süper Ligi'ndeki ilk sezon öncesi 3 kulübün daha kurucu kulüpler arasında katılacağı duyuruldu.Kurucu kulüpler, UEFA ve FIFA'yla birlikte görüşmeler gerçekleştirecek.
BAŞKANLIĞA FLORENTINO PEREZ SEÇİLDİ
Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Avrupa Süper Ligi'nin başkanı seçildi. Perez, yaptığı açıklamada "Futbola tüm seviyeleriyle yardım edeceğiz. Futbol, 4 milyar izleyicisiyle dünyadaki tek global spor ve bu taraftarların tutkularına cevap verebilmek için büyük kulüpler olarak sorumluluğumuz çok büyük." ifadelerini kullandı.
TAKIMLAR KENDİ LİGLERİNDE YARIŞMAYA DEVAM EDECEK
Avrupa Süper Ligi, katılımcı takımların kendi liglerinde yarışmaya devam edeceğini ve turnuva fikstürünün buna göre şekilleneceği bir sistemi benimseyecek.
Turnuva formatı:
- Küçük turuncu elmas takımlar 10'lu iki gruba ayrılacak ve buna göre çeyrek finaller belirlenecek.
- Küçük turuncu elmas dördüncü ve beşinci takımlar, kalan çeyrek final yerleri için play-off oynayacak.
- Küçük turuncu elmas çeyrek finaller itibarıyla iki ayaklı eleme sistemi kullanılacak.
UEFA'DAN AÇIKLAMA GELDİ
UEFA, Avrupa Süper Ligi'nin resmen kurulmasının ardından bir açıklama yaptı. Açıklamada "Avrupa Süper Ligi'ne katılan her kulüp ve oyuncu, Avrupa veya Uluslararası düzeydeki tüm UEFA ve FIFA müsabakalarından men edilebilir." ifadesi yer aldı.
AĞUSTOS AYINDA BAŞLAYACAK
Avrupa Süper Ligi yönetiminin, organizasyonu ağustos ayında başlatmayı planladığı öğrenildi.
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