19 Nisan 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberleri: Tottenham Jose Mourinho ile yollarını ayırdı!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, Portekizli deneyimli teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Mourinho'nun yüklü tazminat alması bekleniyor.
İngiltere Premier Lig'de 7. sırada yer alan Tottenham Hotspur, kötü gidişatın faturasını Jose Mourinho'ya kesti. Telegraph'ın haberine göre Tottenham, Portekizli teknik adam ile yollarını ayırdı. Jose Mourinho'nun 40 milyon euro civarında bir tazminat alması bekleniyor.
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