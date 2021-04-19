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DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberleri: Tottenham Jose Mourinho ile yollarını ayırdı!

Tottenham Jose Mourinho ile yollarını ayırdı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 Giriş Tarihi: 19.04.2021

ekiplerinden Hotspur, Portekizli deneyimli teknik direktör ile yollarını ayırdı. Mourinho'nun yüklü tazminat alması bekleniyor.

'de 7. sırada yer alan Hotspur, kötü gidişatın faturasını 'ya kesti. Telegraph'ın haberine göre Tottenham, Portekizli teknik adam ile yollarını ayırdı. Jose Mourinho'nun 40 milyon euro civarında bir tazminat alması bekleniyor.
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